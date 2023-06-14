Babnet

"ترانسافيا" للطيران ستسير أولى الرحلات من باريس إلى مطار توزر نفطة الدولي موفى أكتوبر 2023

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 15:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة السياحة، الاربعاء، ان شركة ترانسافيا للطيران ستقوم بتسيير أولى رحلات هذه الشركة من باريس نحو مطار توزر نفطة الدولي موفى شهر أكتوبر 2023.

وصدر هذا القرار خلال اجتماع عقده وزير السياحة محمد المعز بلحسين عن بعد مع المدير العام المساعد لشركة "ترانسافيا" نيكولا هانين وبحضور المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة نزار سليمان .
أخبار ذات صلة:
توزر: انتظارات قطاع السياحة وأبناء الجهة من مطار توزر نفطة الدولي لتنشيط السياحة ودفع التنمية

...

ويأتي هذا القرار تتويجا لمسار طويل انطلق، منذ شهر فيفري 2022، بعدة لقاءات أجراها بلحسين مع كبار مسؤولي شركة "ترانسافيا" وكذلك شركة "الخطوط الجوية الفرنسية " والعمليات الترويجية التي قامت بها الوزارة والديوان الوطني للسياحة بهدف تطوير الوجهة التونسية.

وسيعزز هذا الربط الجوي سياسة الدعم لوزارة السياحة الهادفة إلى إنعاش النشاط السياحي وتنمية تدفق السياح المقيمين بالخارج نحو كافة المطارات بمختلف مناطق الجمهورية وذلك بالتعاون مع الهياكل المتدخلة والجامعات المهنية السياحية والسلط الجهوية المعنية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268303


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2129°-2130°-2229°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22633,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34750 DT        1$ =3,10950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   519,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*