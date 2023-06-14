التيار الدّيمقراطي يدين "استدعاء نجل غازي الشواشي للبحث" ويطالب بوقف "تلفيق القضايا للنشطاء السياسيين"

أدان حزب التّيار الدّيمقراطي استدعاء إلياس الشواشي، نجل غازي الشواشي (موقوف في قضية التآمر) ، للبحث بمقر الفرقة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، "في محاولة لترهيبه وانتهاك حقه في التعبير والدفاع عن والده".

واشار بيان صادر اليوم الاربعاء عن التيار الديموقراطي ان استدعاء الياس الشواشي للبحث ياتي "على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها في إطار إنارة الرأي العام حول ظروف سجن والده والقضايا المنسوبة له"



وكانت الفرقة المركزيّة لمكافحة جرائم التكنولوجيا والاتّصال للحرس بالعوينة، وجّهت استدعاء يوم 9 جوان الحالي إلى إلياس الشواشي للحضور لديها، حسب ما نشره المعني بالأمر على صفحته بموقع "فايسبوك".



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وبعد أن عبّر التيار الديمقراطي عن تضامنه المطلق مع غازي الشواشي وإلياس الشواشي وعائلتهما، طالب الحزب في بيانه بوقف ما اسماه " تلفيق القضايا والتهم التعسفية ضد النشطاء السياسيين"، مستنكرا "إصرار السلطة الحاكمة التنكيل بغازي الشواشي وعائلاته من خلال انتهاك حقهم في الزيارة المباشرة، في عدم امتثال واضح وغير قانوني للأذون القضائية.



كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غازي الشواشي وجميع السياسيين الموقوفين، و"محاسبة جميع المسؤولين الذين يقفون وراء الاعتقالات التعسفية بتهم واهية وملفات خاوية والذين يستهدفون وينتهكون حرية التعبير" وفق ما ورد في نص البيان البيان.



يذكرانه تم ايقاف الناشط السياسي والامين العام السّابق لحزب التيار الدّيمقراطي غازي الشواشي ، وايداعه السّجن منذ شهر فيفري الماضي بسبب شكايات رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 وفق ما ذكره الحزب الى جانب تهم تتعلق بما عرف بقضية بالتآمر على أمن الدولة.