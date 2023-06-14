المنتخب التونسي لكرة الطائرة : قائمة اللاعبين المدعويين للتربص التحضيري الثاني

أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الأربعاء عن قائمة اللاعبيين المدعويين للمشاركة في التربص التحضيري الثاني للمنتخب الوطني التونسي للأكابر الذي يستمر من 13 الى 17 جوان الجاري قبل التحول الى فرنسا لاجراء تربص تحضيري تنافسي من 18 الى 23 جوان.

وقد وجه المدرب الوطني أنطونيو جاكوب الدعوة ل17 لاعبا وهم خالد بن سليمان ومروان مرابط واحمد القاضي وسليم مباركي ونبيل الميلادي والياس القارمصلي ومحمد علي بن عثمان وحمزة نقة وصدام الهميسي والطيب القربصلي ومهدي بن طاهر واشرف بوعزيز وأشرف الشرقي وعلي بنقي وعمر العقربي وايمن بوقرة واسامة بن رمضان.



وتنتظر المنتخب الوطني في الفترة القادمة استحقاقات هامة، حيث سيشارك في نهاية شهر جويلية القادم في بطولة كأس التحدي بقطر، ثم في بطولة الأمم الافريقية في نهاية شهر أوت، قبل المشاركة في الدورة التاهيلية للالعاب الاولمبية باريس 2024 التي ستحتضنها اليابان من 28 سبتمبر إلى 8 اكتوبر القادمين.