سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لأصحاب سيارات التاكسي لرفض اسناد رخص تاكسي جماعي

تعطل صباح اليوم الاربعاء، نشاط اصحاب سيارات التاكسي الفردي بمدينة سيدي بوزيد، وذلك على اثر دخولهم في وقفة احتجاجية امام مقر الولاية تنديدا باعتزام السلط المعنية بالجهة منح رخص تاكسي جماعي لعدد من سيارات النقل الريفي، وفق قول عدد منهم ل"وات".



وبين عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية زهير قادري في تصريح ل"وات" ان الوقفة الاحتجاجية تاتي تعبيرا عن "رفض أصحاب سيارات التاكسي الفردي بمدينة سيدي بوزيد قرار الولاية منح رخص تاكسي جماعي لعدد ممن أصحاب سيارات النقل الريفي".





...



وأكد ان مدينة سيدي بوزيد لا تتطلب مثل هذا الصنف من السيارات باعتبارها لا تزال في اغلبها ريفية، مع قدرة سيارات التاكسي الموجودة حاليا على تغطية تنقلات المواطنين وبالتالي فان إضافة رخص جديدة مهما كان نوعها هو تضييق على عمل أصحاب التاكسيات حاليا.



وقال ان هذا الإجراء (الترخيص لسيارات النقل الريفي بالعمل كتاكسي جماعي) غير معمول به في الولايات المجاورة على غرار قفصة وتوزر والقصرين، ودعا السلط المعنية الى التراجع عنه.



وبدورهم عبر أصحاب سيارات التاكسي المحتجين عن رفضهم لهذا القرار واعتبروه غير مدروس ولا يخدم مصالحهم ، ولا يقدم أية إضافة لقطاع النقل بالجهة، وفق رايهم.

