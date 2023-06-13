صفاقس- باكالوريا : تلميذة تواصل اجتياز مادة الاعلامية بقسم الجراحة العامة بالمستفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وهي في حالة صحية مستقرة (المدير الجهوي للصحة)

واصلت اليوم الثلاثاء، احدى التلميذات المرسمة بالسنة الرابعة رياضيات بالمعهد الثانوي الحبيب المعزون، اجتياز اختبار مادة الاعلامية، بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حيث تقيم منذ مساء امس الاثنين، اثر تعرضها إلى وعكة صحية بمركز الامتحان أثناء اجتيازها اختبارات الباكالوريا لسنة 2023، وهي في حالة صحية مستقرة ووسط رعاية صحية وادارية وامنية ملائمة يسرت لها مواصلة اجراء اختبارات الباكالويا، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور، حاتم الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء .



واوضح، الشريف، انه بعد تفطن فريق الطب المدرسي الموجود بمركز الامتحان، الى تعرض التلميذة المذكورة الى وعكة صحية طارئة صباح امس الاثنين، اثناء اجتيازها لاختبارات الباكالوريا قام بتقديم الاسعافات الاولية لها غير انه امام تواصل الآلام تم الاتصال بالاسعاف الاستعجالي الذي تحول الى مركز الامتحان وقام بنقل التلميذة الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، اين تم فحص التلميذة وتشخيص المرض قبل ان يتم اخضاعها الى عملية جراحية استعجالية، مساء ذات اليوم،"، مشيرا الى ان العملية الجراحية قد كللت بالنجاح والتلميذة حالتها مستقرة وتحظى بالرعاية الصحية اللازمة.