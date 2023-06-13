قفصة: توفر 52 ألفا و500 أضحية بالجهة هذه السنة (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة)

يقدّر عدد الأضاحي المتوفرة بولاية قفصة بـ52 الف و500 أضحية تتوزع الى 37 الفا و500 رأس خروف و15 الف رأس من الماعز، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، طارق العيوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد العيوني أن عدد الأضاحي يلبي حاجيات الجهة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك رغم تراجعة مقارنة بالسنة الماضية (60 الف أضحية)، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لقطيع الاغنام والماعز جيدة ولم يتم تسجيل اية أمراض، علما أنّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سخّرت 25 طبيبا بيطريا منذ مدة للقيام بحملات تلقيح المجترات الصغرى من الاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية والحمى المالطية.

ولاحظ، من جانب آخر، وجود نقص في الإقبال على شراء الأضاحي وذلك بسبب ارتفاع الأسعار هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة غلاء اسعار الاعلاف واليد العاملة إضافة إلى تتالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.