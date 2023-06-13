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تونس تحتضن الاشغال نصف السنوية للجمعية العمومية للجهاز الافريقي للاعتماد

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 14:43 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يواصل مختصون في الاعتماد من البلدان الافريقية المشاركة في الأشغال النصف سنوية للجمعية العمومية للجهاز الافريقي للاعتماد .

وانطلقت الاشغال، التي ينظمها المجلس الوطني للاعتماد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، امس الاثنين رسميا ، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

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وأشارت الوزارة الى ان هذه الأشغال، التي تضم 40 ممثلا عن أجهزة الاعتماد المحلية بمختلف الدول الافريقية، تهدف الى مزيد التنسيق بين مختلف الأجهزة الى جانب وضع التراتب والسبل لتطبيق الإجراءات والقوانين الجديدة التي تم اتخاذها من القبل المنظمات الدولية التي تعنى بمنظومة تقييم الجودة.

وتشكل الاجتماعات فرصة لحثّ السلطات المحلية على إدراج الاعتماد ضمن آليات الرقابة الفنية للسلع والبضائع لدى الإنتاج والتسويق وخاصة في التجارة الخارجية مما يمكن المنتج من تفادي القيام بعملية إعادة التحاليل.


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