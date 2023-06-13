القصرين : إصدار القائمة الأولية للمنتفعين بالمساكن الإجتماعية بسبيطلة وقريبا بتالة ( المعتمد الأول)

أصدرت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، القائمة الاسمية الأولية للأشخاص المقبولين بصفة أولية للانتفاع بمساكن اجتماعية في اطار القسط الثاني من برنامج السكن الإجتماعي في معتمدية سبيطلة والبالغ عددهم 105 مساكن فردية، وفق المعتمد الاول لولاية القصرين أحمد الحامدي.



وذكر الحامدي في تصريح اعلامي أن آجال قبول الاعتراضات والطعون حددت ب 15 يوما بداية من اليوم، مشيرا إلى أنه يمكن لكل مترشح تقديم اعتراض لمقر معتمدية سبيطلة بخصوص الأسماء المدرجة بالقائمة الأولية شريطة أن تكون المعلومات المقدمة في مطلب الاعتراض صحيحة.





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وبخصوص المساكن الاجتماعية في معتمدية تالة وعددها 24مسكنا اجتماعيا، بين الحامدي أنه تم الاتفاق على مواصلة التدقيق في قائمة الأشخاص الذين يستجيبون لشروط الانتفاع ببرنامج السكن الإجتماعي لضبط القائمة الأوّلية للمنتفعين وتعليقها بداية الأسبوع المقبل بمقر المعتمدية، على أن يتم تنفيذ الأحكام الاستعجالية ضد المواطنين المستولين عليها منذ سنوات، لإخلائها في أقرب الآجال قصد تدخل شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS) لصيانتها.



يشار الى أن المساكن الاجتماعية بسبيطلة (105 مساكن) ، مبرمجة منذ سنة 2012 ضمن القسط الأول من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والذي تقدر كلفة انجازه بحوالي 4 مليون دينار وتشرف على تنفيذه في سبيطلة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت" "وسيتم تسليم المساكن الى أصحابها من محدودي الدخل بأسعار رمزية وتسهيلات في الدفع .



وكانت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، قد اقتنت 6 هكتارات من الأراضي الدولية بمدينة سبيطلة قصد استغلالها لبناء 239 مسكنا اجتماعيا، إلا أن الزحف العمراني العشوائي والبناء الفوضوي، الذي أدى الى استيلاء عدد من المواطنين على 3 هكتارات من اراضي المشروع، حال دون ذلك مما اضطر الشركة الى الاقتصار على انشاء 105 مساكن كقسط أول و برمجة بقية المساكن ضمن قسط ثاني بعد توفير عقار جديد.