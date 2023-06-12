ملتقى المبدعات العربيات بسوسة يتناول في دورته 25 موضوع " أسئلة الجندر في إبداع المراة العربية "

تحتضن مدينة سوسة أيام 15 و16 و17 جوان الجاري الدورة 25 لملتقى المبدعات العربيات الذي تنظمه جمعية المبدعات العربيات بسوسة بمشاركة نخبة من المبدعات والباحثات من العالم العربي في مختلف مجالات الثقافة والفنون.



واختارت هيئة الملتقى أن يكون موضوع دورة هذه السنة متمحورا حول " أسئلة الجندر في إبداع المرأة العربية " حيث تتوزع فقرات الملتقى على خمس جلسات علمية تحتوي كل جلسة على جملة من المداخلات التي تؤمنها مبدعات ومبدعون في شتى صنوف الفكر والفنون والأدب من تونس وليبيا والعراق والمغرب ولبنان واليمن وسوريا وفلسطين.





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وستحاول المبدعات المشاركات على غرار التونسيات أمال قرامي وامنة الرميلي واميرة غنيم وزهية جويرو وسلمى بكار وامل حميدوش من سوريا وغادة البشاري من ليبيا ومنى يحيى زيد المحارقي من اليمن وسناء عزالدين عطاري من فلسطين وامنة العزي عون الله من العراق، من خلال مداخلاتهن وشهاداتهن النابعة من تجاربهن الحديث بالخصوص عن الحضور الجندري في الادب والعلاقات الجندرية في السينما وصورة المراة في الفضائيات وفي وسائل الاعلام وفي اعمال كاتبات الدراما العربية .

وبالتوازي مع الجلسات العلمية يتضمن برنامج الملتقى بالخصوص معرضا للفنون التشكيلية. كما سيتم عرض شريط "خلطة فورية" بحضور الفنانة الهام شاهين متبوعا بنقاش، إلى جانب تنظيم رحلة ترفيهية باتجاه عدد من المعالم الاثرية بجهة الساحل.

وكان الملتقى اهتم في الدورات السابقة بإبداعات المرأة العربية في مجالات مختلفة منها الأدبي والفني والإعلامي والعلمي كما اشتغل بإسهاماتها في المسرح والسينما وكذلك في الخطاب النقدي الفني.