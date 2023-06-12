Babnet

بنزرت: تأجيل اضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة إلى يوم 10 اوت المقبل

Publié le Lundi 12 Juin 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 58 ث
      
قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر ولاية بنزرت بإشراف المعتمد الأول للولاية، الحبيب الخرشاني، تأجيل الاضراب العام لاعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب " الفولاذ" بمنزل بورقيبة المبرمج ليوم 15 جوان الجاري الى يوم 10 اوت المقبل.

وجاء في محضر جلسة اللجنة ، أن الطرف النقابي للمؤسسة قرّر تأجيل الاضراب المبرمج وذلك عقب الاتفاق مع إدارة المؤسسة على عقد جلسة عمل بمقره بمنزل بورقيبة خلال الأسبوع المقبل وإعداد مشروع اتفاق حول النقاط المطروحة في برقية الاضراب.
وتتمثّل هذه النقاط في تطبيق الزيادة في الاجور لاعوان القطاع العام، وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص التقليص من مدة الاقدمية، والنقطة المتعلقة بالتدرج العمومي من 5 سنوات الى 3 سنوات حسب ما ينص عليه القانون العام المنظم للمؤسسات والمنشآت العمومية، والترفيع في وصولات الاكل، وتطبيق الاتفاق المبرم مع الإدارة العامة في ما يخص تحيين صندوق الخدمات الطبية، والنقطة المتعلقة بالترفيع في قيمة منحة المغادرة للاعوان من الإطارات عند الإحالة على التقاعد.
...

كما تم خلال ذات الجلسة الإشارة الى تعهد كل من سلطة الاشراف والإدارة العامة للمؤسسة بطلب عقد جلسة عمل مع وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة لدراسة مشروع الاتفاق سابق الذكر.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268202


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 12 جوان 2023 | 23 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:41 15:10 11:26 04:00 02:08
Babnet
23°
 Babnet31° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2133°-2425°-2229°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    21428,3

  • (12 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,34821 DT        1$ =3,11105 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juin)   572,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*