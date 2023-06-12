المنستير: تطويق حريق نشب بمصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية ببوحجر بنسبة 90 في المائة (المدير الجهوي للحماية المدنيّة)

تمكّن أعوان الحماية المدنية بالمنستير من تطويق حريق نشب فجر اليوم الاثنين بمصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية ببوحجر من ولاية المنستير، بنسبة 90 في المائة، علما أنّ الحريق لم يسفر عن أية خسائر بشرية سواء في صفوف العملة أو المواطنين أو أعوان الحماية المدنية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد جلول جاب الله.



وأوضح جاب اللّه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح الحماية المدنية تلقت إخطارا بالحريق على الساعة الثالثة و45 دقيقة من فجر اليوم فوجّهت شاحنات إطفاء لمكان الحريق وبعد تقييم الوضع تم طلب تعزيزات وتوجيه مجموع 11 شاحنة إطفاء الموقع، موضحا أنّ الحريق تمثّل في اشتعال مغازة لمواد منتهية ولمواد أولية بالطابق الأوّل من المؤسسة ثم انتشرت ألسنة الحريق بعد انهيار سقف المغازة الأولى إلى مغازة ثانية في الطابق السفلي.





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وأكد أنّه تم تطويق الحريق ومنعه من الانتشار إلى مؤسسة صناعية مختصة في صنع الدهن مجاور وسيواصل أعوان الحماية المدنية عملية رفش وتبريد الحريق إلى حين القضاء عليه نهائيا، مبرزا أن مساحة تدخل الحماية المدنية على مستوى هذه المؤسسة المتضررة بلغت حوالي 4 آلاف متر مربع.

من جهته، أثنى والي المنستير، المنذر بن سيك عليّ، على جهود مختلف الأطراف المعنية في التصدي لهذا الحريق وإدارته خاصة منهم الحماية المدنية والأمن الوطني والصحة، مثمنا تعزيزات سيارات إطفاء التي وفدت على الجهة من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بولايات سوسة والقيروان والمهدية علاوة على تدخل الخواص.

وأوضح الوالي أنّ بعض التعطيلات الفنية حالت دون التصدي للحريق في الوقت المناسب خاصة نتيجة انقطاع الماء في الساعات الأولى لنشوب هذا الحريق ما خلق صعوبة في تعبئة المياه لإخماد الحريق، مؤكدا أنّ لجنة القيادة نجحت في المحافظة على الأرواح والمعدات والمقر الإداري للمصنع والحد من انتشار الحريق.

وذكر مصدر مسؤول من شركة الأثاث المتضررة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ حارس المصنع تفطّن على الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم إلى وجود دخان، مؤكدا أن الحريق بدأ في الطوابق الأولى ثم انتشر إلى باقي الطوابق.

