جلسة عمل بوزارة الأسرة حول مشروع الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال

تمحورت جلسة عمل، اليوم الاثنين بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول استحثاث النظر في مشروع الأمر المتعلّق بضبط النظام الأساسيّ الخاص بمنشطي رياض الأطفال، في إطار الحرص على تطوير هذا السلك وفتح الآفاق أمام موارده البشريّة.



وأكدت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال هذه الجلسة التي حضرها بالخصوص رئيسة الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة، فضيلة الدريدي والمدير العام للتأجير بوزارة الماليّة، طارق بالحاج صالح، على ضرورة الإسراع باستكمال ضبط مشروع الأمر والانتهاء من المشاورات التقنيّة المتّصلة به في أفضل الآجال، حسب بلاغ للوزارة.





...



وذكّر البلاغ بأنّ جلستين سابقتين بخصوص مشروع هذا الأمر ناقشتا أحكام مشروع الأمر وضبط القوائم الاسميّة لمنشطي رياض الأطفال العاملين بالسلك المشترك بمختلف الوزارات ووضعيّاتهم المهنيّة وشهاداتهم العلميّة، علما وأن عددهم يقدّر ب 316 منشطا.



