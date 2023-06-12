الرصد الجوي يتوقع أمطارا بعد ظهر اليوم الاثنين وتكون غزيرة بالقصرين وقفصة وسيدي بوزيد

يتسم الوضع الجوي، بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين وخلال الليلة القادمة، بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب وتكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز وبكميات تتراوح عامة بين 20 و 40 مليمترا.

وتكون هذه الامطار غزيرة خاصة بولايات القصرين و قفصة وسيدي بوزيد مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي..



كما يتواصل الوضع الجوي، غدا الثلاثاء 13 جوان 2023، ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا آخر النهار ويوم الاربعاء 14 جوان 2023 مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة.



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وينتظر، وفق المصدر ذاته، هبوب رياح شرقية قوية إلى قوية جدا بالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والاتربة خاصة بالجنوب الغربي.





