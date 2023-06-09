سفارة أمريكا بتونس تفتح باب المشاركة أمام الجمعيات للحصول على تمويلات بـ 500 ألف دينار لدعم طلبة الجامعات

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن فتح باب المشاركة أمام الجمعيات والمنظمات والجامعات للحصول على فرصة تمويل بقيمة 500 ألف دولار لدعم طلبة الجامعات.



وتهدف هذه المبادرة إلى دعم طلبة الجامعات عبر تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال النوادي الجامعية.





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