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سفارة أمريكا بتونس تفتح باب المشاركة أمام الجمعيات للحصول على تمويلات بـ 500 ألف دينار لدعم طلبة الجامعات

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 17:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن فتح باب المشاركة أمام الجمعيات والمنظمات والجامعات للحصول على فرصة تمويل بقيمة 500 ألف دولار لدعم طلبة الجامعات.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم طلبة الجامعات عبر تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال النوادي الجامعية.

...

كما تهدف إلى تمكين الجامعات من إنشاء النوادي وتشجيع الطلبة على القيام بدور مركزي في الإدارة المالية والإدارية لهذه النوادي، بالإضافة تعزيز النوادي الطلابية على النشاط الاجتماعي، والمسؤولية المدنية وغيرها.

ويتعين على الجمعيات والمنظمات والجامعات المسجلة بالرائد الرسمي إرسال طلباتها قبل يوم 20 جويلية المقبل، على يتم تقديم طلبات المشاركة عبر الموقع الالكتروني التالي:

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=348615

وبإمكان الراغبين في المشاركة الاستفسار عبر البريد الإلكتروني nea-grants@state.gov قبل 20 جوان الجاري. وسيتم نشر الإجابات على موقع grants.gov صفحة الفيس بوك التابعة للسفارة.


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