قبلي: دورة تدريبية حول القانون الانتخابي الجديد والاجراءات المعتمدية لتسيير البلديات في الفترة الانتقالية

احتضن مقر بلدية سوق الأحد من ولاية قبلي، صباح اليوم الجمعة، دورة تدريبية حول القانون الانتخابي الجديد لفائدة بلديات الجهة من تنظيم منتدى الجنوب للدراسات القانونية في إطار برنامج التكوين المستمر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "هانزاق الالمانية" وجمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي.

وأوضح رئيس منتدى الجنوب للدراسات القانونية، منصور شلندي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الدورة التكوينية تتمحور حول القانون الانتخابي الجديد للانتخابات البلدية والمحلية والاجراءات المعتمدة عند تسيير البلدية في هذه الفترة الانتقالية، وقد تم التعرض خلالها الى المراسيم الجديدة التي نقّحت القانون الانتخابي الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الانتخاب والاستفتاء وخاصّة المرسومين عدد 8 وعدد 10 الصادرين في 8 مارس 2023 المتعلقين بكيفية انتخاب اعضاء المجلس البلدي، وتوزيع المناصب صلبه اثر الانتخابات وبتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.

واضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة التكوينية مفتوحة لكافة المسؤولين الجهويين والمحليين وممثلي الادارات البلدية والمجتمع المدني بهدف تبسيط المفاهيم القانونية التي تتضمّنها المراسيم الجديدة لتسهيل المشاركة في العملية السياسية، ويتضمن برنامجها تقديما للنظام القانوني الجديد للانتخابات البلدية والمحلية، ثم التعريف بطرق فض النزاعات الانتخابية، علاوة على الاطر القانونية للتسيير المؤقت للبلديات، وخاصة منها منشور وزير الداخلية الصادر في 14 مارس 2023، فضلا عن صلاحيات ضابط الحالة المدنية وحالات العرض الوجوبي على موافقة الوالي

كما يتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية ابرازا لدور المجتمع المدني في هذه الفترة الانتقالية من تسيير للبلديات، ومجال تطبيق الرقابة المدنية المنظمة بمجلة الجماعات المحلية، فضلا عن طرق اعداد امثلة التهيئة العمرانية ومخططات التنمية والبرامج الاستثمارية، وفق ذات المصدر.