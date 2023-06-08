نشرة المناخ الشهرية تظهر عجزا في التساقطات خلال شهر أفريل 2023     

عانت تونس، التّي تعيش إجهادا مائيا، خلال شهر أفريل 2023 من احتباس الأمطار. وبلغ إجمالي رصيد الأمطارلشهر ذاته (بحسب 27 محطة رئيسية) 481،3 مم مقابل معدل عادي للمحطات ذاتها في حدود 741،8 مم، أي ما يمثل 64،9 بالمائة من المعدل العادي. ذلك ما أظهرته نشرة المناخ الشهرية الخاصة بشهر أفريل 2023، التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس.



وقدّر المعدل العام لدرجة الحرارة ب18،3 درجة مئوية وكان أعلى قليلا من المعدل ​​المرجعي بزيادة ب0،7 درجة مئوية.





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ووفق المعهد الوطني للرصد الجوّي فقد تراوح معدل ​​درجات الحرارة، خلال هذا الشهر، بين 15،3 درجة مئوية في طبرقة و22،5 درجة مئوية في توزر وكانت أعلى من المعدلات المرجعية (1991-2020) في جميع المناطق، باستثناء طبرقة (أقل ب0،9 درجة) وفي البرمة (أقل ب0،3 درجة).



وبدأ شهر أفريل بدرجات حرارة دنيا وقصوى أقل من العادي. وبعد الثاني عشر من الشهر بدأت درجات الحرارة في الارتفاع واتسمت نهاية الشهر بتسجيل درجات حرارة عالية جدا مقارنة بالمعدل العادي للشهر لتسجل فارقا بلغ 10 درجات مئوية مقارنة بالمعدل العادي.



وفي ما يهم معدل الدرجات القصوى فقد تراوحت بين 20،6 درجة في المهدية و29،2 درجة في توزر والبرمة وكانت أعلى من المعدلات المرجعية (1991 / 2020) بالنسبة لأغلب المناطق باستثناء طبرقة والبرمة حيث كانت المعدلات أقل بقليل من المعدلات العادية للشهر.



وبخصوص درجات الحرارة القصوى العامة (27 محطة رئيسية) فقد قدّرت خلال شهر أفريل 2023 ب24،6 درجة وتجاوزت المعدل المرجعي بالنسبة للمحطّات ذاتها (23،3 درجة) بفارق في حدود 1،3 درجة.