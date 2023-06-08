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اخلاء سبيل صحفيين اثنين يحملان الجنسية السويدية بعد التحري معهما بخصوص تصويرهما لسجن النساء بمنوبة

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 19:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اكدت مصادر امنية مطلعة بمنطقة الامن الوطني بمنوبة، انه تم التحري والتحقيق مع صحفيين اثنين يحملان الجنسية السويدية "ضبطا" وهما يصوران سجن النساء بمنوبة وهي مؤسسة ممنوع تصويرها شانها شان المؤسسات السجنية والأمنية والعسكرية، ليتم اخلاء سبيلهما بعد الظهر بعد استئذان النيابة العمومية في حقهما .
ونفت هذه المصادر لوكالة تونس افريقيا للانباء ، مايروج من اخبار تشير الى اقتياد هذين الصحافيين الى مكان مجهول واحتجازهما، معتبرة ان الاجراء الذي شملهما هو اجراء عادي ومعمول به لدى الوحدات الأمنية، خاصة مع الأطراف الأجنبية، والتي يتم يتم بمقتضاها التحري مع الهيئة العامة للسجون وغيرها من المصالح ذات العلاقة على المستوى المركزي.


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