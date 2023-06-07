فاروق بوعسكر في المنستير: الجمهورية التونسية تعدّ 2085 عمادة سيمكّن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية من ضبط حدودها بشكل دقيق

اختتمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة بوفد رفيع يضم 4 من أعضائها، اليوم الاربعاء بالمنستير، جولة ميدانية في كامل أنحاء الجمهورية كانت انطلقت منذ 27 ماي الماضي في ولايات الشمال، لتتويج العمل الميداني المتعلق بتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.





وأضاف بوعسكر في تصريح صحفي بمقر ولاية المنستير إنّ نسبة المسح الميداني للعمادات على المستوى الوطني بلغت تقريبا 75 بالمائة مسجلة تقدما جيّدا وبنسق أسرع مما كان متوقعا، وأن الهيئة تمكنت مع شركائها وبتنسيق كبير مع الولاة والمعتمدين والعمد من انجاز تقريبا ثلاثة أرباع المشروع في ظرف أسبوعين، مشيرا الى ان الجمهورية التونسية تعدّ 2085 عمادة سيمكّن المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية من ضبط حدودها بشكل دقيق.



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وسيقع خلال الأيام القليلة القادمة استكمال مسح جميع العمادات ثم المصادقة على المحاضر الوصفية والأهم من ذلك صياغة قرارات تنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية "لتكون هناك لأوّل مرّة في البلاد خريطة علمية دقيقة"، حسب فاروق بوعسكر.

وكان فاروق بوعسكر أكد خلال جلسة عمل ممتازة انتظمت مساء اليوم بمقر ولاية المنستير حول متابعة المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية أنّ هذا المشروع اعتمد أحدث التقنيات لضبط حدود العمادات بشكل دقيق، وسيتوّجّ التحديد الترابي بإصدار قرار يحدد بدقة المجال الترابي لكلّ عمادة بفضل صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الذي جعل العمادة وهي أصغر رقعة ترابية دائرة انتخابية.

وستستفيد من هذا المشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تحيين السجل الانتخابي علاوة على أنّه سيساعد في وضع مخططات التنمية والتعداد السكاني.

ومن جهته أوضح المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم أن 5 فرق بولاية المنستير انطلقت في العمل الميداني منذ 22 ماي 2023 وبلغت نسبة الانجاز العام إلى غاية الآن 54 بالمائة. وسيستكمل عمل هذه الفرق يوم 22 جوان الجاري.

وبيّن بليغ قاسم أنّهم استكملوا العمل على مستوى معتمديات البقالطة والساحلين والوردانين وزرمدين وقصر هلال وأنجزت البطاقات الوصفية بنسبة 100 في المائة.

وتشمل ولاية المنستير 3 معتمديات معنية بالتقسيم الاستثنائي وهي قصر هلال والبقالطة وصيادة لمطة بوحجر حسب، بليغ قاسم الذي توقع استكمال العمل قبل الآجال المحددة.