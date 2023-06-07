بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج-الجولة10-الدفعة2) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاربعاء :
الاربعاء 7 جوان 2023
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاربعاء 7 جوان 2023
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري صفر
النجم الساحلي 1 اصيل الجزيري (4)
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 2 محمد علي بن حمودة(22)/محمد علي بن رمضان (63)
الاولمبي الباجي صفر
الخميس 8 جوان 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-اتحاد بن قردان الحكم هيثم قيراط
الثلاثاء 6 جوان 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 2 مخموت ديالو (10)/ايديمو كينغ(90)
النادي الافريقي 2 زهير الذوادي(67)/حمزة العقربي (90+2)
الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 26 10 7 2 1 12 3
2-النادي الافريقي 22 10 6 3 1 14 5
3-الترجي الرياضي 20 10 5 1 4 13 9
4-الاتحاد المنستيري 18 10 4 2 4 15 10
5-اتحاد بن قردان 17 9 4 2 3 11 10
6-النادي الصفاقسي 11 9 2 4 3 6 6
7-الاولمبي الباجي 10 10 2 2 6 4 11
8-اتحاد تطاوين 4 10 0 2 8 4 25
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