بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج-الجولة10-الدفعة2) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة العاشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاربعاء :



الاربعاء 7 جوان 2023

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير



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الاتحاد المنستيري صفر

النجم الساحلي 1 اصيل الجزيري (4)

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 2 محمد علي بن حمودة(22)/محمد علي بن رمضان (63)

الاولمبي الباجي صفر



الخميس 8 جوان 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-اتحاد بن قردان الحكم هيثم قيراط

الثلاثاء 6 جوان 2023

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 2 مخموت ديالو (10)/ايديمو كينغ(90)

النادي الافريقي 2 زهير الذوادي(67)/حمزة العقربي (90+2)



الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 26 10 7 2 1 12 3

2-النادي الافريقي 22 10 6 3 1 14 5

3-الترجي الرياضي 20 10 5 1 4 13 9

4-الاتحاد المنستيري 18 10 4 2 4 15 10

5-اتحاد بن قردان 17 9 4 2 3 11 10

6-النادي الصفاقسي 11 9 2 4 3 6 6

7-الاولمبي الباجي 10 10 2 2 6 4 11

8-اتحاد تطاوين 4 10 0 2 8 4 25





