الشركة التونسية للملاحة تبرمج نقل اكثر من 400 الف مسافر و150 الف سيارة وتبقي على التعريفات التفاضلية للجالية

توفر الشركة التونسية للملاحة عبر أسطولها، طاقة استيعاب تقدّر بـ 402 ألف و936 مسافرا بالإضافة إلى 150 ألف و127 سيارة طيلة الفترة الصّيفيّة الممتدة بين 15 جوان و15 سبتمبر 2023 مع الابقاء على التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية بالخارج.



وستخصص الشركة التونسية للملاحة نحو 147 سفرة على خطّي مرسيليا وجنوة منها 9 سفرات عبر ميناء جرجيس، وذلك في اطار التدابير الاستثنائية المقررة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي 2023، وفق ما أكدته وزارة النقل في بلاغ لها نشرته، مساء الثلاثاء.





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وستواصل الشركة التونسية للملاحة، حسب المصدر ذاته، العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية على غرار تعريفة الحجز المبكر التي توفر تخفيضات من 32 الى 52 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 7 أفراد، والتي ترصد تخفيضات بين 27 بالمائة و48 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية.



كما تشمل هذه التعريفات التفاضلية، تعريفة "المرجان"، وهي صالحة على مدار السنة وتتميز بتخفيض يتراوح بين 18 بالمائة و45 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية وتعريفة "مرحبا" وهي تعريفة خاصة بالمترجلين (دون سيارة)، صالحة خارج فترة الذروة، تتميز بتخفيض يتراوح بين 50 بالمائة و64 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية.

وتعمل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من جانبها، استعدادا لانجاح الموسم الصيفي 2033، على استكمال مشاريع الإصلاحات الكبرى بالأحواض الجافة بمنزل بورقيبة قبل موفى شهر جوان 2023، مع مواصلة عمليات الصيانة لجميع المرافق المخصصة لاستقبال الحرفاء.



يذكر ان منظومة SIV قد دخلت حيز الاستغلال بالمحطتين البحريتين بقرقنة وصفاقس لتوفير المعلومة والإرشاد بواسطة شاشات عملاقة إلى جانب تجهيز قاعة مراقبة على مدى 24 ساعة خاصة بالأمن والسلامة.