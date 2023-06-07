قفصة: الكشف عن شبكة مختصة في الغشّ في امتحان البكالوريا والقبض على 7 من أفرادها

كشفت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة عن وفاق اجرامي يتكوّن من 8 أشخاص كانوا بصدد الإعداد لعمليات غش في امتحان البكالوريا، وقد تولت القبض على 7 منهم فيما أدرج العنصر الثامن بالتفتيش، وفق ما ذكره مصدر امني من الفرقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية تفيد بأن أحد الأشخاص، وهو معاقب منذ 2019 بالحرمان مدة خمس سنوات من اجتياز امتحان الباكالوريا بسبب الغش، يعتزم الإعداد لتمكين تلاميذ باكالوريا من الغش بمقابل مادي بمساعدة أصحاب شهائد عاطلين عن العمل وشخصان يملكان محلين لإصلاح الأجهزة الالكترونية والهواتف.

وأكّد أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تمت مداهمة المحلين وحجز آلة مخصّصة للغش وتجهيزات أخرى متطوّرة مخصّصة لنفس الغرض، كما اذنت بالاحتفاظ بـ7 أشخاص لمواصلة الابحاث وادراج شخص آخر بالتفتيش.