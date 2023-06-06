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"منتدى الإعلاميات التونسيات" يقدم لوزير الداخلية مشروع وثيقة توجيهية لتمتين العلاقة بين المؤسسة الأمنية والإعلاميات

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 22:17 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قدم وفد عن "منتدى الإعلاميات التونسيات" لوزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، مشروع وثيقة توجيهية تدعم مبدأ تمتين العلاقة بين المؤسسة الأمنية والإعلاميات وضمان سلامتهن الجسدية واتخاذ التدابير الوقائية عند الحاجة.

وعبّر الفقي، خلال لقائه بممثّلات عن "منتدى الإعلاميات التونسيات"، عن ترحيبه بمقترح هذه الوثيقة التوجيهية، وأوصى بتدارسه في إطار لجان مشتركة مؤكدا واجب وزارة الداخلية في حماية الصحفيات أثناء عملهن الميداني، وفق بلاغ للوزارة.

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وأشار في هذا السياق إلى أنه تم تخصيص محور حول التعامل مع الصحفيين بمدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التي أصدرتها الوزارة مؤخرا.

كما أكّد وزير الداخلية أهمية الإعلام الذي يهتم بمشاغل المواطنين ويعمل على نقلها بكل مصداقية، معبرا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المرأة بصفة عامة في الأسرة والمجتمع ومساهمة المرأة الإعلامية بالخصوص في ترسيخ إعلام نزيه.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الوضع المتغير وطنيا ودوليا، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على احترامها مبدأ حرية الصحافة في إطار القانون والمصلحة العليا للوطن وضمان حق الصحفيين في ممارسة عملهم في إطار أخلاقيات المهنة والحفاظ على الاستقلالية والنزاهة والحياد، وفق نص البلاغ.

من جانبهن ثمنت ممثلات المنتدى مستوى التنسيق الحاصل بين مصالح وزارة الداخلية ومختلف ممثلي وسائل الإعلام لاسيما في مجال تسهيل عمل الصحفيين وتوفير المعلومة الصحيحة للحد من الإشاعات والمغالطات، مقترحات تكثيف الدورات التكوينية المشتركة بين الصحفيين والأمنيين بهدف مزيد تحسين العلاقة بين الجانبين.


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