رئيس الجمهورية : ضرورة توزيع الحبوب في كافة مناطق الجمهورية بشكل يضع حدا لاختلال التوزيع

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "ضرورة توزيع الحبوب في كافة مناطق الجمهورية بشكل يضع حدا لاختلال التوزيع".

ودعا سعيّد، لدى استقباله، الثلاثاء، بقرطاج، لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، إلى " أن لا تكون الأعلاف حكرا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار، فمثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق" على حد ما أوردته رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى" أنه إن لم يتم توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل، فحرية السوق تقتضي التنافس النزيه وتتعارض مع كل مظاهر المضاربة والاحتكار".

كما تطرق اللقاء، إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة توفير الحبوب بمختلف أصنافه والأعلاف بشتى أنواعها والإحاطة بصغار الفلاحين.



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وتم خلال هذا الاجتماع "التعرض لمخزون المياه في السدود بعد أن منّ الله تعالى على تونس بالغيث النافع بعد أشهر من انحباس الامطار ".



