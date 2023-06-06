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الاستعدادات للامتحانات الوطنية ومن بينها تأمين كل مراكز الامتحانات أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير التربية

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 19:10 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثّلت الاستعدادات للامتحانات الوطنية ومن بينها الإجراءات المتصلة بتوزيع مواضيع الامتحانات وتأمين كل مراكز اجتيازها وإصلاح أوراقها، أهمّ محاور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بوزير التربية، محمد على البوغديري، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج.

كما تم التعرض أيضا إلى ظاهرة الغش والوسائل التي تم اعتمادها للتنسيق مع وزارات أخرى حتى تدور الامتحانات في أحسن ظروف.

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وأكد رئيس الدولة على نبل الرسالة التربوية وعلى دعمه لكل مكونات الأسرة التربوية وعلى ضرورة انخراط الجميع في النهوض بالتعليم باعتبار أنه" لا مستقبل لتونس إلا بثروتها البشرية التي لا تنضب أبدا" وفق ما جاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية.


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