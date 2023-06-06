جورجيا ميلوني: سيتم ضخ 700 مليون يورو لتونس ,, وقريبا عقد مؤتمر دولي بروما حول الهجرة غير النظامية

قالت رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تؤدي اليوم الثلاثاء زيارة صداقة وعمل إلى تونس، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "إن ايطاليا تدفع في اتجاه التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتونس".



وأكدت ميلوني في تصريح عقب لقائها مع رئيس الدولة بقصر قرطاج، نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، أنها كانت أثارت هذه المسألة في اللقاء الذي جمع الدول السبع الكبار في هيروشيما (اليابان) في ماي الماضي، وكذلك في اجتماعات الاتحاد الاوروبي ببروكسال، مشددة على ضرورة ان تكون المقاربة "برغماتية وواقعية" حتى تتمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الاوروبي، الذي قالت "إنه بصدد الاعداد لها في الوقت الحالي".





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