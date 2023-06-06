الكاف: استرجاع عقارين دوليين لاستخراج الحجارة الرخامية

تم عشية امس الاثنين، في إطار التصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي لمقاطع الحجارة والعمل على فرض القانون وتبعا للقرارات الصادرة عن ولاية الكاف بشأن إخلاء عقارين تابعين لملك الدولة من الاستغلال العشوائي، تنفيذ قراري اخلاء العقارين الواقعين بمنطقة عين فضيل بمعتمدية القصور جنوب ولاية الكاف.



وقد كان المقطعان يستغلان، منذ مدة، لاستخراج الحجارة الرخامية، من قبل خواص، بدون تراخيص قانونية، وتم اخلاء العقارين باستعمال القوة العامة وبحضور السلطات الجهوية وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة





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وتم بالمناسبة حجز كل الوسائل المعدة لإستخراج مادة الرخام و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.