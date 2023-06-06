مدينة العلوم بتونس تنظم أيام 15 و 16 و17 جوان الجاري مدرسة صيفية في الكيمياء

تنظم مدينة العلوم بتونس أيام 15 و 16 و17 جوان الجاري مدرسة صيفية في الكيمياء وذلك لنشر الثقافة العلمية لدى أكبر عدد ممكن من الشباب وهي موجهة أساسا لتلاميذ الاعدادي حسب بلاغ مدينة العلوم.

ولفت البلاغ الى أن هذه الدورة، التي يبلغ معلوم المشاركة فيها 60 دينار، تشمل ورشات علمية نظرية وتطبيقية لها علاقة بالكيمياء مثل التفاعلات الكيميائية وكيفية تحضير المحاليل و العناصر الكيمائية في الجدول الاحصائي وغيرها.

ودعا البلاغ الراغبين في التسجيل الاتصال مباشرة بمكتب الاستقبال بمدينة العلوم بتونس علما وأن البقاع محدودة.