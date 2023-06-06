قبلي: احباط عملية تهريب ما يزيد عن 1 كلغ من مادة الزطلة في اتجاه تونس على مستوى الشريط الحدودي برجيم معتوق

تمكنت فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بدوز، فجر يوم امس الاثنين، من احباط عملية تهريب ما يزيد عن 1 كلغ من مادة القنب الهندي "الزطلة " من القطر الجزائري في اتجاه تونس عبر الشريط الحدودي برجيم معتوق.



واوضح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي خليل بن فرج ل"وات" انه وعلى اثر توفر معلومات متعلقة بتهريب مواد مخدرة من القطر الجزائري الى البلاد التونسية ، وتحديدا الى ولاية قبلي عبر الشريط الحدودي برجيم معتوق، تم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة، وتمكنت بذلك فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بدوز من ضبط شخصين تونسيي الجنسية، وبحوزتهما اكثر من 1 كلغ من مادة القنب الهندي، في حين بقي شخص تونسي ثالث في حالة فرار وكذلك الممول الجزائري





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واشار المصدر ذاته الى انه وبمراجعة النيابة العمومية، تم الاذن بفتح محضر بحث في تكوين وفاق اجرامي قصد الاتجار وتهريب المواد المخدرة مع الاحتفاظ بالشخصين الموقوفين وادراج الباقين بالتفتيش مع مواصلة الابحاث في الموضوع