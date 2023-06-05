البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيوّسع نشاطه باعتماد مستشار اقتصادي إقليمي في تونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، يتقدمه النائب الأول لرئيس البنك يورغان ريكترينغ.



وأفاد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال هذا اللقاء، أن البنك سيوّسع نشاطه باعتماد مستشار اقتصادي إقليمي في تونس، منوّها بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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من جانبها ثمّنت رئيسة الحكومة وقوف البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب تونس والمشاريع المنجزة من قبله في عدة مجالات منها التنمية المستدامة والنقل والطاقة.