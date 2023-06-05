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الصادق السالمي يدير مباراة اتحاد تطاوين و النادي الافريقي

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 18:50 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم الصادق السالمي لادارة مباراة الدفعة الاولى من الجولة العاشرة لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستجمع غدا الثلاثاء اتحاد تطاوين بالنادي الافريقي بملعب نجيب الخطاب بتطاوين انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف بعد الظهر.
وسيساعد السالمي في ادارة المباراة كل من يامن الملولشي ووائل الحناشي فيما سيشرف الحكم وليد الجريدي على تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار".


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