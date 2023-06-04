الاتحاد المنستيري يفوز على ضيفه الترجي الرياضي 3-2 و يصعد الى المركز الثالث

-خرج الاتحاد المنستيري مستفيدا بارزا من منافسات الدفعة الثانية للجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه عشية اليوم الاحد على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-2 بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير حيث ارتقى فريق عاصمة الرباط الى المركز الثالث .

كما عرفت ذات الجولة فوز اتحاد بن قردان على ميدانه على الاولمبي الباجي بثنائية نظيفة.

ونجح الاتحاد المنستيري في قلب معطيات لقائه على ميدانه امام الترجي الرياضي التونسي في مباراة عرفت نزعة هجومية عالية بتسجيل 5 اهداف كاملة .

وعرف زملاء اللاعب المتالق يوسوفو عومارو كيف يتداركون تاخرهم في النتيجة بعد هدف السبق لفريق الترجي التونسي عن طريق محمد علي بن حمودة (29) و توفقوا في ان يمطروا شباك حارس الترجي الدبشي بثلاثية كاملة مكنتهم من فوز حافظوا به على حظوظهم كاملة للمراهنة على لقب البطولة . فقد جاء رد الاتحاد المنستيري قويا بعد هدف الترجي الاول وتمكن بوبكر تراوري من يسجل ثنائية (37)و (52) قبل ان يمضي هيكل الشيخاوي على الهدف الثالث في دق(58)



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ولاح اداء الترجي الرياضي باهتا في الجملة ولم يتمكن من فرض اسبقيته رغم بعض المحاولات المعزولة هجوما وبدا مردود اغلبية عناصره الاساسية غير مقنع.

ولئن تمكن محمد علي بن حمودة من تسجيل الهدف الثاني لحسابه الشخصي ولفريقه (90+3) فان الترجي الرياضي لم يوفق في تفادي الهزيمة وخسر مباراته 2-3



وتراجع بطل الموسم الماضي بذلك الى المركز الرابع ب17 نقطة بعد هزيمته اليوم وتضاءلت حظوظه في المراهنة على لقب البطولة حيث بات فارق النقاط الذي يفصله عن النجم الساحلي 6 نقاط . كما اصبحت مهمة المدرب العائد معين الشعباني اكثر دقة ليعيد الامور الى نصابها من اجل استعادة توازن الفريق بعد ان خسر نهائي لكاس تونس امام الاولمبي الباجي صفر-1.



ومن جهته نجح اتحاد بن قردان في حسن استضافة الاولمبي الباجي بتحقيق فوز جديد بثنائية نظيفة جاءت من اقدام معز الحاج علي (31) و محمد جمعة (78) . وارتقى ابناء بن قردان الى المركز الرابع ب17 نقطة فيما تجمد رصيد الاولمبي الباجي في 10 نقاط في المرتبة قبل الاخيرة.



وجدد اتحاد بنقردان حرصه على اللعب من اجل مركز مؤهل للمسابقات الافريقية في الموسم المقبل فيما بدا الاولمبي الباجي قد خرج منطقيا من حسابات المراهنة على مركز ضمن رباعي مقدمة الترتيب.



وكان النجم الرياضي الساحلي متصدر المجموعة قد تفوق امس على الاتحاد الرياضي بتطاوين في الملعب الاولمبي بسوسة بنتيجة 3 - 0، في مباريات الدفعة الأولى من الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .

وفاز الملاحق النادي الافريقي امس السبت كذلك بملعب حمادي العقربي برادس على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2 - 0 لحساب نفس الجولة.



وبفوز الفريقين بقي الفارق بين المتصدر النجم الساحلي ( 23 نقطة) وملاحقه النادي الافريقي (21 نقطة) عند نقطتين ليتواصل التنافس والتشويق بينهما في بقية مشوار مرحلة التتويج بينما تجمد رصيد النادي الصفاقسي في 11 نقطة في المرتبة السادسة و بقي اتحاد تطاوين في ذيل الترتيب ب3 نقاط.