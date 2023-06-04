دورة رولان غاروس - ثمن النهائي - انس جابر تلاقي الاثنين الامريكية برناردا بيرا

تتبارى لاعبة التنس التونسية انس جابر يوم الاثنين ( س 10 صباحا) مع الامريكية برناردا بيرا المصنفة 36 عالميا في ثمن نهائي دورة رولان غاروس المفتوحة

ويذكر ان البطلة التونسية انس جابر المصنفة السابعة عالميا تاهلت يوم السبت الى الدور ثمن النهائي ( الدور الرابع) لدورة رولان غاروس ( فرنسا ) المفتوحة للتنس بعد فوزها على الصربية اولغا دانيلوفيتش (105 عالميا) في إطار الدور السادس عشر من الدورة بنتيجة ( 2-1) 4-6 و6-4 و6-2



و كانت أنس جابر قبل ذلك قد تاهلت الى الدور السادس عشر اثر فوزها على الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 65 عالميا بمجموعتين دون رد (6-4 و6-1) والفرنسية أوسيان دودين المصنفة 122 عالميا 6-2 و6-3



...





ومن جهتها كانت اللاعبة الامريكية منافسة انس جابر غدا " برناردا بيرا " المولودة في كرواتيا والتي دخلت عالم الاحتراف منذ 10 سنوات وتبلغ من العمر 28 سنة قد تاهلت الى الدور الرابع بعد الفوز امس في الدور السادس عشر على الايطالية الزابيتا كوكسياريتو 2-صفر