مسؤول بوزارة املاك الدولة: اسطول السيارات الادارية في تونس يضم اكثر من 95 الف سيارة والوزارة تضع منظومة وطنية للتصرف فيها

(وات/ تحرير ذكرى عبيدي) - كشفت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ان اسطول تونس من السيارات والعربات الادارية يضم اكثر من 95 الف سيارة وعربة بالاضافة الى حوالي 15,5 الف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.



واكد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاسطول يتوزع مابين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.





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