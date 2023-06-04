الحكومة الإيطالية تخصص 261 منحة شهرية للطلبة التونسيين في إيطاليا خلال السنة الدراسية 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة الإيطالية ستخصص 261 منحة شهرية لفائدة الطلبة التونسيين قصد متابعة دراستهم في الجامعات الإيطالية خلال السنة الدراسية 2023 – 2024.



ودعت وزارة التعليم العالي، في بلاغ لها، كافة الطلبة المهتمين بالحصول على هذه المنحة الى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 09 جوان 2023 وذلك عبر موقع الواب (



ودعت وزارة التعليم العالي، في بلاغ لها، كافة الطلبة المهتمين بالحصول على هذه المنحة الى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 09 جوان 2023 وذلك عبر موقع الواب ( https://studyinitaly.esteri.it/registrazione ) ثم ارسالها الى البريد الالكتروني iskander.amiri@mesrs.state.tn

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وأوضحت ان السلطات الايطالية ستقدم هذه المنح بداية من غرة جانفي 2024 للطلبة الجدد ويوم 1 نوفمبر 2023 بالنسبة لتجديد المنحة التي تمتد الى غاية موفى اكتوبر 2024.