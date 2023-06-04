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الحرس الديواني بمدنين يحجز بضائع مهربة بقيمة 2ر10 مليون دينار خلال شهر ماي

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 10:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
رفعت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين خلال شهر ماي الفارط   224قضية ديوانية تتعلق بتهريب بضائع مختلفة فاقت قيمتها 2ر10 مليون دينار.

وحسب بيانات نشرتها الديوانة التونسية فان قيمة البضائع المحجوزة  سجلت زيادة بنسبة 190 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة( 3,5 مليون دينار)

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وتتمثل أبرز البضائع المهربة التي تم حجزها في مبالغ من العملة الأجنبية والحبوب المخدرة والملابس الجاهزة ومواد التبغ والأجهزة الإلكترونية والفواكه الجافة.
 


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