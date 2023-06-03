كتاب "جربة نكهات الجزيرة" يفوز في السويد بالجائزة الأولى في المسابقة العالمية لأحسن كتاب طبخ يروج للسياحة

فاز كتاب "جربة نكهات الجزيرة "بالجائزة الأولى في مسابقة عالمية لأحسن كتاب طبخ يروج للسياحة، شاركت به جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة ممثلة تونس في هذه المسابقة التي انتظمت بالسويد.

ويعتبر هذا الكتاب الخاص بالطبخ بجزيرة جربة هو الأول من نوعه في تونس يختص في طبخ لجهة واحدة مع مسحة من التراث أعدته جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة مع عدة شركاء بتمويل من الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج تونس وجهتنا وسويس كونتاكت والتعاونية الدولية السويسرية ووزارة السياحة، بهدف تثمين الطبخ وتوثيق التراث الغذائي. وقد تضمن وصفات لأكلات تقليدية مستقاة من التراث الجربي الغذائي وصور بطريقة واضحة ومبسطة تدفع متصفحه إلى تذوق هذه الأطباق.

وقد دخل هذا الكتاب مع فيلم ترويجي لجربة تضمن في جزء منه تقديما وتعريفا بالكتاب وتضمن في جزء آخر منه تثمين خصوصيات جربة ومشاهدها الطبيعية وهو عمل من إعداد فريق جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة وبامكانياتها المتواضعة في المسابقة منذ سبتمبر الماضي ليتم يوم 25 ماي الماضي الإعلان عن النتائج بيوما السويدية وفق ما أكده حمدى عبد اللاوي المدير التنفيذي لجامعة التصرف.

واعتبر عبد اللاوي ان الفوز بهذه الجائزة العالمية حدث مهم للترويج لهذه الوجهة، مبينا أن عرض هذا الفيلم وتقديم الكتاب أمام ثلة من النقاد جعل الجزيرة محل حديث العالم وهو ما من شأنه أن يدعم مكانتها ويعزز السياسة الترويجية لها قائلا إن المهمة بعدها تمر لوزارة السياحة لتثمين هذه الجائزة والترويج بها كمقوم للوجهة السياحية بجربة.



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ويأتي إعداد جامعة التصرف لهذا الكتاب ضمن عدة مبادرات أطلقتها بهدف تثمين التراث الغذائي الثري ومنها "طريق الطهي" بتمويل من وكالة التعاون الالماني الذي انطلق مع بداية هذه السنة متمثلا في تثمين تراث المعاصر تحت الارض لحمايتها من الاندثار وتثمين زيت الزيتون في الاكلة الجربية.

وتعد الجامعة لتظاهرة القرية الدولية للطهي بجربة في ماي 2024 التي تمثل أحد أكبر المعارض الدولية للطبخ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وجمعية لقاءات الديبلوماسية الغذائية بباريس، الى جانب ما يتم القيام به من جهود كبيرة للتعريف بالوجهة السياحية جربة والسعي إلى تمديد الموسم السياحي طيلة السنة.