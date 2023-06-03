زغوان: يوم دراسي حول تثمين فوائد نبتة "الكينوا " وكيفية تطوير مساحتها الزراعية بالجهة

احتضنت المدرسة العليا للفلاحة بالمقرن من ولاية زغوان، اليوم السبت، فعاليات يوم دراسي حول تثمين نبتة " الكينوا " تم تنظيمه ببادرة من أحد الباحثين وصاحب ضيعة لزراعة هذه النبتة بمنطقة الفحص، بالشراكة مع إدارة المدرسة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعين وثلة من الطلبة إلى جانب بعض الفلاحين بعدد من الجهات



وذكر صاحب الضيعة أحمد المرواني أن جلب " الكينوا " إلى تونس يعود إلى سنة 2007، وقد اتضح من خلال البحوث المخبرية التي تم القيام بها مع ثلة من الباحثين، أن هذه النبتة تعد حلا بديلا للحبوب والأرز، نظرا لفوائدها الغذائية الهامة ومدى تأقلمها مع التغيرات المناخية وقدرتها على مقاومة الملوحة والجفاف، وإبرز أن عددا من الدول العربية على غرار المغرب ومصر اعتمدت في السنوات الأخيرة على زراعة نبتة "الكينوا" لمواجهة النقص الحاد في مادة الحبوب في ظل ندرة المياه وارتفاع كلفة مستلزمات إنتاجها، داعيا إلى إقرار حوافز وتشجيعات لفائدة المنتجين لتطوير مساحات هذا الصنف من الزراعات





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