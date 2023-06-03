زغوان: يوم دراسي حول تثمين فوائد نبتة "الكينوا " وكيفية تطوير مساحتها الزراعية بالجهة

احتضنت المدرسة العليا للفلاحة بالمقرن من ولاية زغوان، اليوم السبت، فعاليات يوم دراسي حول تثمين نبتة " الكينوا " تم تنظيمه ببادرة من أحد الباحثين وصاحب ضيعة لزراعة هذه النبتة بمنطقة الفحص، بالشراكة مع إدارة المدرسة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعين وثلة من الطلبة إلى جانب بعض الفلاحين بعدد من الجهات
وذكر صاحب الضيعة أحمد المرواني أن جلب " الكينوا " إلى تونس يعود إلى سنة 2007، وقد اتضح من خلال البحوث المخبرية التي تم القيام بها مع ثلة من الباحثين، أن هذه النبتة تعد حلا بديلا للحبوب والأرز، نظرا لفوائدها الغذائية الهامة ومدى تأقلمها مع التغيرات المناخية وقدرتها على مقاومة الملوحة والجفاف، وإبرز أن عددا من الدول العربية على غرار المغرب ومصر اعتمدت في السنوات الأخيرة على زراعة نبتة "الكينوا" لمواجهة النقص الحاد في مادة الحبوب في ظل ندرة المياه وارتفاع كلفة مستلزمات إنتاجها، داعيا إلى إقرار حوافز وتشجيعات لفائدة المنتجين لتطوير مساحات هذا الصنف من الزراعات
وذكر صاحب الضيعة أحمد المرواني أن جلب " الكينوا " إلى تونس يعود إلى سنة 2007، وقد اتضح من خلال البحوث المخبرية التي تم القيام بها مع ثلة من الباحثين، أن هذه النبتة تعد حلا بديلا للحبوب والأرز، نظرا لفوائدها الغذائية الهامة ومدى تأقلمها مع التغيرات المناخية وقدرتها على مقاومة الملوحة والجفاف، وإبرز أن عددا من الدول العربية على غرار المغرب ومصر اعتمدت في السنوات الأخيرة على زراعة نبتة "الكينوا" لمواجهة النقص الحاد في مادة الحبوب في ظل ندرة المياه وارتفاع كلفة مستلزمات إنتاجها، داعيا إلى إقرار حوافز وتشجيعات لفائدة المنتجين لتطوير مساحات هذا الصنف من الزراعات
وأفاد الأستاذ المساعد بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد حافظ الحجلاوي أن نبتة "الكينوا"، زراعة مستقبلية بديلة للحبوب، في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها تونس وعدد من الدول الأخرى، وقد أكدت البحوث والدراسات العلمية أنها قادرة على تحمل ندرة المياه ومقاومة الملوحة وتمثل مصدرا غذائيا هاما، باعتبارها توفر 23 غراما من البروتينات عن كل 100 غرام من حبوبها خاصة منها الأحماض الأمينية التي تساهم في تقوية المناعة، وهو ما يمثل ضعف ما توفره الحبوب بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من الجلطات الدماغية، مشددا على ضرورة تطوير مساحات هذه الزراعات عبر إقرار حوافز لفائدة المنتجين ودعم الباحثين وتمويل مراكز البحوث
وأوضح مدير المدرسة العليا للفلاحة بالمقرن سليم روز أن هذه النبتة، خضعت لبحوث معمقة من طرف مخابر المؤسسة في السنوات الأخيرة من طرف باحثين ودارسين مختصين وأساتذة المدرسة ذوي العلاقة ثبت على إثرها نجاح هذه التجربة وأمكانية تحقيق نتائج إيجابية على مستوى إنتاج هذا الصنف من الزراعات، واضاف انه يقع العمل حاليا مع الهياكل المتدخلة، على تثمين فوائدها الغذائية الهامة وانعكاساتها الإيجابية على صحة المواطن
يشار الى ان أن المشاركين في اليوم الدراسي قاموا بزيارة ميدانية إلى ضيعة زراعة "الكينوا" بالفحص.
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