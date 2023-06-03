نبيل عمار يمثل تونس في مراسم تنصيب الرئيس التركي

يشارك نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان، الرئيس المنتخب للجمهورية التركية، المزمع تنظيمها بأنقرة اليوم السبت ، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى اثر الدعوة الموجهة من الجمهورية التركية الى تونس.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة التركية على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد أن حصد 52.15 بالمائة من إجمالي الأصوات، مقابل 47 في المئة لمنافسه.

وسيتقلد أردوغان رئاسة تركيا لولاية ثالثة على التوالي بغد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأحد الفارط.





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