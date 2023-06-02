وزير الخارجية : "تفهم إيطاليا الصحيح لدعم مسار التصحيح السياسي والانتعاش الاقتصادي في تونس مهمّ للغاية "

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الجمعة، في كلمة ألقاها في حفل أقيم بمناسبة عيد الجمهورية الايطالي، إن "تفهم إيطاليا الصحيح لأهمية وضرورة دعم مسار التصحيح السياسي والانتعاش الاقتصادي الجاري في تونس مهمّ للغاية بالنسبة لتونس ولعلاقاتها معها".



ولاحظ عمار أن هذه العلاقات " المكثّفة والمتنوعة تزداد متانة بمرور الزمن وستتعزز بنسق أسرع بتشابك المصالح المشتركة بين البلدين".





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وتوجه وزير الخارجية بالشكر لإيطاليا على كل الجهود التي بذلتها لشرح وجهة النظر التونسية للبلدان الشريكة والصديقة، واصفا الموقف الايطالي بـ" الذكي والبناء " والنابع من "رؤية استشرافية طويلة المدى تستوجب المواصلة في هذا النهج".



وأكد على أن التحديات الملّحة التي تواجهها جميع البلدان المتوسطية اليوم وفي سائر أصقاع العالم "تتجاوز القدرات الذاتية لأية دولة كانت وتتطلب من الجميع رفع التضامن إلى قيمة أساسية وبأكثر سرعة من ذي قبل".



وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، عبّر وزير الخارجية عن التطلع في أن يجد اقتراح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعقد ندوة إقليمية حول الهجرة بمشاركة الدول المعنية، صدى إيجابيًا وذلك من أجل التصدي بشكل فعّال لهذه الظاهرة ومعالجتها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني.



وكان رئيس الدولة اقترح عقد تلك الندوة خلال لقائه مؤخرا في تونس وزير الداخلية الايطالي .



وكانت العلاقات بين تونس وإيطاليا محور مكالمة هاتفية جرت اليوم الجمعة بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي قبلت دعوة رئيس الدولة لآداء زيارة رسمية إلى تونس الأسبوع القادم، حسب ما جاء في بلاغ صحفي لرئاسة الجمهورية.



وكانت ميلوني دعت صندوق النقد الدولي خلال قمة الدول السبع بهيروشيما (اليابان) أواخر ماي الفائت إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.