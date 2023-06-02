الكاف: إجراءات جهوية لمعالجة نقص الماء الصالح للشرب في معتمدية تاجروين

اتّخذت السلط الجهوية بولاية الكاف، أمس الخميس، جملة من التدابير الرامية لتزويد بعض التجمّعات السكنية بمعتمدية تاجروين بالماء الصالح للشرب خلال الفترة الصيفية، وذلك في ظلّ النقص الحاصل في الموارد المائية المعبأة لهذا الغرض وخاصة بعد تسجيل تدن لمنسوب البئر العميقة عين مرادة (الحوض 5) وعدم إستجابتها لطلبات المواطنين (قرابة 416 عائلة).



ولمعالجة هذه الوضعية، تمّ الاتفاق على اعتماد تمش من شأنه المساهمة في تدارك نقص الماء الصالح للشرب بالمنطقة، وذلك عبر ربط شبكة الماء ببئر المنطقة السقوية كحلّ سريع لتدارك النقص المسجل، مع مواصلة إستغلال البئر الحالية، سيما وقد تم تسجيل تحسن في مستوى المائدة المائية بعد الأمطار الأخيرة.

كما تمت برمجة حفر بئر عميقة جديدة بالمنطقة، والإذن بإنطلاق إجراءات تنفيذ هذا المشروع سيما بعد الاتفاق المبدئي مع مالكي الأرض من أبناء المنطقة على عدم تعطيل انجاز المشروع حرصا على إتمامه في اقرب الآجال وتمكين الأهالي من التمتع بخدمات التزود بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة الحالية.