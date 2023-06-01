الاحتفاظ بعضوين من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة مترشحين للمكتب المحلي بغار الدماء

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء اليوم الخميس بالاحتفاظ بعضوين من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة المترشحين لمؤتمر الاتحاد المحلي بمعتمدية غار الدماء وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة يسري السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



ووفق ذات المصدر فان قرار الاحتفاظ استند الى تحريات وابحاث واستنتاجات تتعلق بشكاية كان قد تقدم بها عدد من المترشحين لمؤتمر الاتحاد المحلي بغار الدماء اتهموا فيها أعضاء من المكتب التنفيذي يتضمين القائمة الاصلية للترشحات أسماء جديدة لم يقوموا بتقديم ترشحاتهم عبر المكتب المحلي ولا تتوفر في بعضهم شروط الترشح وهو ما استوجب تعهيد فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء بالبحث والتحري في انتظار عرضهما صحبة رئيس الاتحاد يوم غد الجمعة في حالة تقديم.





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وكانت المحكمة الابتدائية بجندوبة يوم 8 ماي 2019 ومحكمة الاستئناف يوم 8 ماي 2020 بالجهة قد قضت بإبطال اشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الذي عقد بمدينة طبرقة في 23 جانفي من سنة 2018 وذلك لعدم احترامه الإجراءات القانونية وهو ما استوجب تنصيب هيئة تسييرية مؤقتة الى غاية عقد الاتحاد مؤتمره في 15 مارس من السنة الجارية والذي انبثق عنه مكتب تنفيذي جديد من بينهم اثنين من المحتفظ بهما والمقرر عرضهما يوم غد على انظار النيابة العمومية في حالة تقديم.