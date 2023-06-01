قروض البنوك للدولة حققت أرباحا للبنك المركزي بقيمة 808 مليون دينار

يواصل البنك المركزي تحقيق أرباح مهمة وذلك تبعا بالأساس لإعادة تمويله البنوك المقرضة للدولة في اطار عمليات تدخله في السوق النقدية وقد مكنته هذه العمليات المرتبطة بحصول الدولة التونسية على قروض في شكل سندات خزينة او قروض مجمعة او غيرها من تحقيق أرباح ناهزت 808 ملايين دينار (م د) في نهاية سنة 2022.



واكد المركزي في ايضاح حول "إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية" الملحق للقائمات المالية 2022 المنشورة، الخميس، ان الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية والتي لا تزال تمثل البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 4ر69 بالمائة من مجموع الإيرادات، سجلت ارتفاعا ب9ر126 م د او بنسبة 6ر18 بالمائة لتبلغ 808 م د في نهاية سنة 2022 مقابل 1ر681 م د قبل سنة خلت.





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