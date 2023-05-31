بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس : تأهل الاسباني ألكاراز الى الدور الثالث

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، مسيرته الناجحة في منافسات بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد تأهله اليوم الاربعاء إلى الدور الثالث إثر تجازوه عقبة منافسه الياباني تارو دانيال في إطار مباريات الدور الثاني.

وتخطى ألكاراز، الساعي لإحراز لقبه الأول في رولان غاروس، عقبة الياباني تارو المصنف الـ 112 عالميا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع أشواط (6 - 1، 3 - 6 ، 6 - 1، 6 - 2).

وضرب اللاعب الإسباني ابن الـ 20 عاما أصغر مصنف أول في رولان غاروس منذ السويدي بيورن بورغ في العام 1976، موعدا في الدور المقبل مع الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الـ 26، الذي تأهل بعد فوزه هو الآخر على الإيطالي ماتيو أرنالدي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع أشواط (6 - 2، 3 - 6، 6 - 3 ، 6 - 3).

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف العام 2021، الدور الثالث من البطولة، بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف الـ 57 عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (6 - 3، 7 - 6 ، 6 - 2).



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ولا يزال تسيتسيباس، المصنف خامسا عالميا، يبحث عن لقب أول كبير في مسيرته بعد وصوله إلى نهائيين، ثانيهما مطلع العام في بطولة أستراليا المفتوحة عندما سقط أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

يلتقي اللاعب اليوناني في الدور المقبل مع الأرجنتيني دييجو شفارتسمان، الذي تأهل هو الآخر بتخطي عقبة البرتغالي نونو بورجيش بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (7 - 6، 6 - 4، 6 - 3).

وكان تسيتسيباس قد عانى في منافسات الدور الأول بعد أن احتاج لأربع مجموعات للتغلب على التشيكي ييري فيسيلي المصنف الـ 455 عالميا.

كما بلغ الإيطالي فابيو فونيني الدور الثالث بفوزه على الأسترالي جايسون كوبلر بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (6 - 4، 7 - 6، 6 - 2).

