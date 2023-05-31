"تونس تقترح احتضان الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة بالدول الأعضاء في منطقة "زليكاف

وجد المقترح الذي تقدمت به تونس لاحتضان الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة بالدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، ترحيبا كبيرا من الأمانة العامة للمنطقة، وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



وتقدمت بمقترح تونس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، خلال لقاء جمعها، بالأمين العام للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحرّ، وامكيلي ميني، الذي اكد ثقته بأن تكون تونس كعادتها سباقة لدعم الاندماج الاقتصادي الافريقي، وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، الاربعاء.





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وتشارك تونس في أشغال الخلوة الوزارية الثانية لوزراء التجارة بالدول الأعضاء في "زليكاف"، المنعقدة بالعاصمة الكينية، نيروبي، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2023،



وتوجت أشغال هذه الخلوة الوزارية الثانية، بوضع برنامج تنفيذي للأولويات التي يتطلبها التسريع في تطبيق المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر خلال سنة 2023، وفقا لشعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 حول التسريع في تطبيق الاتفاقية، ولتوسيع قائمة الدول المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها الأمانة العامة للشروع في العمل الفعلي بأحكام الاتفاقية لتصل إلى 29 دولة مشاركة خلال شهر أكتوبر 2023.



يذكر أن 8 دول فقط انخرطت في بداية المبادرة عند إطلاقها في أكتوبر 2022، من بينها تونس، والتي نجحت في المساهمة في تجسيم هذه المبادرة من خلال إسناد أول شهادتي منشأ "زليكاف" لفائدة مؤسستين تونسيتين صدرت شهر ماي 2023 الى الكاميرون.



وشهد هذا اللقاء الوزاري حضور المديرين العامين للديوانة بالدول الأعضاء، وكانت مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص موضوع تسهيل التبادل التجاري وتجارة العبور. واتفق الحضور على إحداث لجنة على المستوى القاري تعنى بالمسائل المتعلقة بتسهيل التجارة بما من شأنه المساهمة في التسريع في متابعة تنفيذ الاتفاقية، وتقييم التقدم الحاصل في التطبيق، بالإضافة الى بعث منصة لربط اللجان الوطنية المختصة بتسهيل التجارة في الــ 54 دولة العضو في الاتفاقية.



واهتم اللقاء الوزاري، ايضا، بموضوع دور القطاع الخاص الإفريقي في تنفيذ الاتفاقية، إذ اجمع المشاركون على أهمية دوره في تفعيل الاتفاقية والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها ومن الآليات التي تضعها على ذمة المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز التبادل التجاري البيني.



ووقع التطرق، من جهة أخرى، الى الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس نواب الشعب بالدول الأعضاء لتنفيذ الاتفاقية، من خلال مراقبة والسهر على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالسياسات التجارية الوطنية.



وتم الاتفاق، في هذا السياق، على إعداد تصور في هذا الخصوص تمهيدا لإطلاق المنتدى البرلماني في سبتمبر 2023، والذي يكون فضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المصادقة على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، بالإضافة الى وضع برنامج لبناء قدرات البرلمانيين بالدول الأعضاء في المواضيع التي تغطيها الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية وتعيين نقاط اتصال خاصة بالـ"زليكاف" في برلمانات الدول الأعضاء.



