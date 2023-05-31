سلم وزير الصحة علي المرابط رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، جائزة منظمة الصحة العالمية التي اهدتها إلى تونس تقديرا لجهودها في مجال مكافحة التبغ واعترافا لوزارة الصحة التونسية في مجال تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاطارية الخاصة بهذا المجال.
وزير الصحة يسلم رئيسة الحكومة جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لجهودها في مجال مكافحة التبغ
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