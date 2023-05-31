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وزير الصحة يسلم رئيسة الحكومة جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لجهودها في مجال مكافحة التبغ

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 18:35 قراءة: 0 د, 12 ث
      
سلم وزير الصحة علي المرابط رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، جائزة منظمة الصحة العالمية التي اهدتها إلى تونس تقديرا لجهودها في مجال مكافحة التبغ واعترافا لوزارة الصحة التونسية في مجال تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاطارية الخاصة بهذا المجال.


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