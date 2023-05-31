الايام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة: نحو 3 آلاف عرض شغل قدمتها 125 مؤسسة سياحية بخمس ولايات

مكنت الايام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة المنعقدة من 24 الى 31 ماي 2023 في خمس ولايات وهي نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين من تقديم 2950 عرض شغل من قبل 125 مؤسسة سياحية بهذه الجهات.



وسجلت الايام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة، التي نظمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة لتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية في قطاع السياحة من الموارد البشرية واليد العاملة المتخصصة، مشاركة 1950 باحث عن شغل في مختلف الإختصاصات ذات الصلة بقطاع السياحة.





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وفي إطار اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة بولاية سوسة تم تسجيل 1015 عرض شغل في مختلف الإختصاصات قدمتها 25 مؤسسة سياحية كما تم تسجيل مشاركة أكثر من 600 باحث عن شغل من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.



وبولاية نابل أتاح اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة تسجيل أكثر من 450 عرض شغل مقدم من طرف 37 مؤسسة سياحية في اختصاصات مختلفة، كما تم تسجيل مشاركة أكثر من 300 باحث عن شغل من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.



وبلغ عدد عروض الشغل المقدمة في إطار اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة بولاية مدنين أكثر من 418 عرض شغل مباشر مقدم من طرف 28 مؤسسة سياحية في اختصاصات مختلفة، وشارك في هذه التظاهرة 250 باحث عن شغل من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.



وفي إطار اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة بولاية المهدية سجلت مشاركة 12 مؤسسة سياحية وفرت أكثر من 497 موطن شغل، وتم تسجيل مشاركة أكثر من 300 باحث عن شغل.



وبولاية المنستير شاركت 23 مؤسسة سياحية في اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة بتوفير أكثر من 540 موطن شغل لفائدة حوالي 500 باحث شغل مسجل في هذا الاطار.