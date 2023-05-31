الاحتفاظ بعنصر تكفيري في أريانة محكوم بالسجن لمدة 12 سنة

تمكنت دورية مشتركة بين مركز الحرس الوطني وفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بحدائق المنزه التابعة لولاية اريانة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 30 و31 ماي الحالي، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بالسجن لمدة 12 سنة.



وتأتي هذه العملية في إطار تعقب العناصر المفتش عنها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني.

وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنه.