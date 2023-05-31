بنزرت: المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة يحتضن فعاليات "يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل"

احتضن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة (بئر طعشونة) من ولاية بنزرت، اليوم الاربعاء، فعاليات "يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل"، الذي نظمته وحدات المرافقة والعلاقة مع المحيط الاقتصادي بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومؤسسات القطاع الخاص .



وقال المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان، خلال اشرافه على اشغال "يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل"، انه يندرج ضمن برامج الوكالة الهادفة بالأساس الى مزيد توفير مكامن عمل وفرص ادماج إضافية ودائمة للشبان المتكونين، وذلك بتأطير من وحدات المرافقة والعلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا في اطار سياسة واستراتيجية الوزارة والوكالة في دعم انفتاح وحدات المرافقة والعلاقة مع المحيط ومن خلالهم مراكز التكوين على الفضاء الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني وأيضا الدولي، ومزيد تمتين الشراكة بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات القطاع الخاص .





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ولاحظ ان " يوم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل" عرف مشاركة حوالي 59 مؤسسة اقتصادية ستوفر 2200 فرصة عمل، وقد سبقتها السنة الفارطة 5 تظاهرات كانت "ناجحة" وتم خلال السنة الجارية تنظيم أيام مماثلة بالقصرين، على ان تتواصل خلال شهر جوان المقبل لتشمل ولايتي نابل وزغوان.



ومن جانبه بين رئيس فعاليات يوم الادماج بالوزارة فيصل بن براهيم ان فعاليات هذا اليوم المفتوح تندرج ضمن برنامج "Tunisia JOBS" الذي ينجز في اطار التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني الوكالة الامريكية للتنمية الدولية " ، حيث تم بحضور 4 مراكز تكوين مهني بجهة بنزرت وهي المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة ( بئر طعشونة)، ومراكز التكوين والتدريب المهني بكل من معتمديات ماطر وبنزرت ومنزل بورقيبة، وتمت دعوة حوالي 400 شاب خريجي المراكز ومتكونين على أبواب التخرج واكثر من 40 مؤسسة شريكة من القطاع الخاص ناشطة في اختصاصات البناء المعدني والاكساء واللحام والميكانيك وصنع اليخوت وإصلاح السفن والطبخ والمرطبات وكوابل السيارات وميكانيك السيارات وغيرها، قصد بحث إمكانيات إدماجهم للعمل لاحقا بالمؤسسات المعنية بالنسبة للمتخرجين وبالنسبة لغيرهم بعد إنتهاء دورات تكوينهم.



ولاحظ المصدر ذاته ان فعاليات ومشروع يوم الادماج " job fair"، كان انطلق سنة 2019 وهو يعمل ضمن استراتيجية الحلقات المترابطة، من خلال العمل على المساهمة في دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الخاصة بتوفير خريجين ذوي كفاءات عالية، وأيضا توفير فرص الادماج الدائمة لهؤلاء الخريجين من مراكز التكوين المهني العمومية.



كما عمل مشروع يوم الادماج، على دعم التكوين بمراكز التكوين المهني العمومية التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة التونسية للتكوين المهني في مهن السياحة ووكالة التكوين والإرشاد الفلاحي وذلك عبر تحسين وتطوير برامج التكوين بادراج كفاءات جديدة في التكوين ومنها بالخصوص " الكفاءات المرنة" التي باتت ضرورية لضمان ديمومة وانجاح ادماج الخريجين في سوق الشغل، وأيضا من خلال رقمنة الدروس وكيفية إعطائها عن بعد عبر منصة الكترونية اعدت للغرض، علاوة على دعم وتعزيز أدوار الإطارات المكلفة بالمرافقة والعلاقة مع المحيط الخارجي بمراكز التكوين الذين باتوا مكلفين بعمليات ربط الصلة بين النسيج المؤسساتي وخريجي المراكز وغيرها من الإضافات



يشار الى ان فعاليات اليوم اشرف عليه المعتمد الأول للولاية لحبيب الخرشاني، وواكبه المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بشير الجزيري، والمنتدب من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية للإشراف على برنامج الادماج محسن العربي، وممثلون عن الوكالة الوطنية للتشغيل واطارات مراكز التكوين الجهوية ومؤسسات التمويل والنسيج الجمعياتي وجمعية "اندا" .