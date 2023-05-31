وفاة طفل أصيل ولاية سليانة بعد أن جرفته مياه وادي مزمزم بكسرى إلى حدود معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان

جرفت سيول وادي مزمزم بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة، مساء أمس الثلاثاء، طفلا يبلغ من العمر 13 سنة أصيل منطقة المنصورة الشمالية بكسرى، وعثرت عليه لاحقا وحدات الحماية المدنية بالوسلاتية من ولاية القيروان في مياه الوادي المذكور على مستوى جسر سيدي عمارة بالوسلاتية وهو على قيد الحياة، ليتم نقله على وجه السرعة نحو المستشفى المحلي بالوسلاتية ورغم محاولات إسعافه إلا أنه توفي في الطريق، وفق مصدر من الحرس الوطني.

وأوضح المندوب الجهوي للتربية بسليانة، نور الدين غباش، في تصريح، اليوم الإربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ المرسم بالسنة السابعة الأساسي بالمدرسة الإعدادية بالمنصورة من معتمدية كسرى، عاد أمس إلى منزله منذ الفترة الصباحية بعد إتمام فروضه وتوجّه في الفترة المسائية إلى الوادي رفقة أحد أقربائه للعب بعد تساقط كميات هامة من الأمطار، وفق قوله.

وأضاف أنه عثر على الهالك على قيد الحياة على بعد 8 كم في إتجاه الوسلاتية، إلّا أنّه توفي في طريقه للمستشفى المحلي بالوسلاتية وتم نقل جثمانه إلى المستشفى الجهوي بالقيروان للتشريح.

