القصرين: الهلال الأحمر بسبيطلة يعزّز قيم التضامن في رمضان ببرنامج متكامل تحت شعار "حبّة حبّة مع الإنسانية نزرعوا المحبّة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cd761e0818206.31096029_okngpiljmhfqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Février 2026 - 19:16 قراءة: 1 د, 28 ث
      
بمناسبة شهر رمضان المعظّم، أعدّت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيطلة من ولاية القصرين برنامجًا إجتماعيًا ودينيًا وصحيًا متكاملًا، تحت شعار "حبّة حبّة مع الإنسانية نزرعوا المحبّة"، في مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التضامن والتآزر خلال الشهر الكريم.

وتتمحور التظاهرة أساسًا حول تأمين إفطار عابري السبيل والمحتاجين عبر "مائدة عابر السبيل بسبيطلة" المنتصبة بمطعم الهلال الأحمر بمقرّ الهيئة الكائن بشارع الحبيب بورقيبة، إلى جانب تنظيم موائد إفطار جماعي تحت عنوان "مائدة الرحمان"، في أجواء يسودها التكافل والعمل التطوعي.

وبيّن أمين مال الهيئة المحلية، عبد الرزاق السعدوني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأن البرنامج يتضمّن توزيع 150 قفّة رمضان خلال النصف الأول من الشهر الكريم لفائدة العائلات محدودة الدخل، والتي تمّ توزيعها بعد على مستحقيها، مع الإنطلاق في إعداد قفاف النصف الثاني من رمضان، وقفاف عيد الفطر.
وذكر أن البرنامج يشمل أيضا تنظيم عيادات صحية مجانية طيلة الشهر الكريم، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الواحدة بعد الزوال، تؤمّنها طبيبة تغذية متطوّعة، إلى جانب عيادات لقيس ضغط الدم، ونسبة السكري، والأكسجين في الدم، والوزن، وذلك في إطار الحرص على الإحاطة الصحية بالصائمين.
وأضاف أن أنشطة الهيئة تتواصل بتنظيم حفل ختان جماعي لفائدة عدد من الأطفال ليلة 28 من رمضان، إلى جانب تمكين عدد آخر من الأطفال من كسوة العيد، فضلًا عن برمجة مسابقات تنشيطية وسهرات رمضانية يؤمّنها متطوعو الهيئة.

وفي ما يتعلق بعدد الوجبات المقدّمة، أوضح المتحدّث أنّه تمّ في اليوم الأول من رمضان تقديم 86 وجبة إفطار داخل المطعم، و42 وجبة خارجه، إضافة إلى 22 وجبة سحور، فيما تمّ في اليوم الثاني تأمين 64 وجبة داخل المطعم و86 وجبة خارجه، مع 35 وجبة سحور، بما يعكس حجم الإقبال وتنامي نسق العمل التضامني.
وعبّر السعدوني بالمناسبة عن امتنانه لمساهمات أهل البرّ والإحسان في مساندة مجهودات الهيئة، داعيًا إلى مزيد دعم هذه المجهودات لضمان استمرارية المبادرة وتأمين وجبات متكاملة لفائدة عابري السبيل والمحتاجين طيلة الشهر الفضيل.
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:38
12:40
07:01
05:34
